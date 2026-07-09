Théâtre Au secours la réalité Théâtre de la Manufacture Nancy
mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre de la Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Théâtre Au secours la réalité
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-12-09 20:00:00
fin : 2026-12-15 21:30:00
Date(s) :
2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12 2026-12-15 2026-12-16 2026-12-17
Comment représenter la misère ?
Sur un théâtre de tréteaux peuplé d’affiches colorées et de symboles créés avec le peintre Bonnefrite, une clique de mendiants cherche à être regardée.
Dans ce labyrinthe de papier, ils nous invitent à travers une série de saynètes, à voir que derrière de nombreuses portes, sur un bout de banc, au bord du trottoir sale il y a des êtres en lutte pour leur propre survie. Inventant des rituels, convoquant des fantômes, ces quatre bouffons encore debout jouent la misère pour mieux la conjurer. Accompagnée par les compositions musicales de Chapelier Fou, la parole, à la fois aiguisée et poétique, peut s’arrêter et laisser la place à d’autres formes de jeux et de recueillements.
Julia Vidit, en complicité avec l’autrice Marilyn Mattei, cherche dans cette création, à (re)mettre en mouvement les regards face à une injustice sociale inacceptable.
Dès 14 ans.
Réservation en ligne.Tout public
24 .
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
How can one depict poverty?
On a makeshift stage filled with colorful posters and symbols created with the painter Bonnefrite, a group of beggars seeks attention.
In this paper labyrinth, they invite us—through a series of skits—to see that behind many doors, on a corner of a bench, or at the edge of a dirty sidewalk, there are people struggling for their very survival. Inventing rituals, summoning ghosts, these four jesters still standing act out their misery to better ward it off. Accompanied by the musical compositions of Chapelier Fou, the dialogue—both sharp and poetic—may pause to make way for other forms of play and contemplation.
Julia Vidit, in collaboration with author Marilyn Mattei, seeks through this production to (re)ignite awareness in the face of unacceptable social injustice.
Ages 14 and up.
Online reservations.
L’événement Théâtre Au secours la réalité Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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