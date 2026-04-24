Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents Salle des Lanterniers Saint-Memmie
Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents Salle des Lanterniers Saint-Memmie vendredi 15 mai 2026.
Saint-Memmie
Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents
Salle des Lanterniers Chemin du Terme Lanternier Saint-Memmie Marne
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15 22:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Tout public
Théâtre des Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents, le vendredi 15 mai à 20h30, salle des Lanterniers.
Sur réservation.
Une pièce de Jérôme Dubois
L’arrivée d’une lettre renfermant une bien fâcheuse nouvelle a de quoi agacer sérieusement le Jeannot. En effet, une ligne TGV doit traverser la propriété familiale tout juste à l’emplacement de sa grange.
L’entourage, que ce soit la Germaine son épouse, sa fille la Bernadette, la Bourgeoise sa voisine, ou la représentante en portes coulissantes, personne ne va arranger la situation au pauvre Jeannot ! Le facteur non plus… .
Salle des Lanterniers Chemin du Terme Lanternier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est +33 6 61 12 72 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents
L’événement Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne
À voir aussi à Saint-Memmie (Marne)
- Jardin de l’hôtel de Ville Saint-Memmie, Jardin de l’hôtel de Ville Saint-Memmie, Saint-Memmie 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Hôtel de ville de Saint-Memmie Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie 6 juin 2026
- Spectacle Le Casse de l’Année Le Capitole en Champagne Saint-Memmie 27 juin 2026
- Concert The Wall Le Capitole en Champagne Saint-Memmie 12 novembre 2026
- Spectacle ABBA GOLD The Concert Show Le Capitole en Champagne Saint-Memmie 7 mars 2027