Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents Salle des Lanterniers Saint-Memmie

Saint-Memmie

Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents

Salle des Lanterniers Chemin du Terme Lanternier Saint-Memmie Marne

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15 22:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Tout public

Théâtre des Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents, le vendredi 15 mai à 20h30, salle des Lanterniers.

Sur réservation.

Une pièce de Jérôme Dubois

L’arrivée d’une lettre renfermant une bien fâcheuse nouvelle a de quoi agacer sérieusement le Jeannot. En effet, une ligne TGV doit traverser la propriété familiale tout juste à l’emplacement de sa grange.

L’entourage, que ce soit la Germaine son épouse, sa fille la Bernadette, la Bourgeoise sa voisine, ou la représentante en portes coulissantes, personne ne va arranger la situation au pauvre Jeannot ! Le facteur non plus… .

Salle des Lanterniers Chemin du Terme Lanternier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est +33 6 61 12 72 44

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English : Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents

L’événement Théâtre Baladins Mengeots Quand les poules auront des dents Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne