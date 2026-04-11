Théâtre BONHEUR MÉNAGER Le Phare Limoges
Théâtre BONHEUR MÉNAGER Le Phare Limoges mercredi 22 avril 2026.
Limoges
Théâtre BONHEUR MÉNAGER
Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22 20:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Venez vivre un moment de théâtre avec la pièce Bonheur Ménager , organisée par l’association Une Heure Avant. Une soirée ouverte à tous, avec entrée prix libre, pour partager ensemble un instant de culture et d’émotion.
Les portes ouvriront à 19h, et le rideau se lèvera à 19H45 pour une représentation d’environ 45 minutes. Pour patienter avant le spectacle ou prolonger la soirée, un bar sera à disposition avec des boissons disponibles à l’achat.
Une belle occasion de se retrouver autour d’une pièce accessible à tous. .
Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre BONHEUR MÉNAGER
L’événement Théâtre BONHEUR MÉNAGER Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Visite thématique au Musée National Adrien Dubouché Musée Nat. Adrien Dubouché Limoges 11 avril 2026
- Visite de l’Atelier UNIQUA Comment fabriquer une basket ? Journées Européennes des Métiers d’Art UNIQUA Limoges 11 avril 2026
- Visite thématique Objets d’Orient et d’Occident, Musée national Adrien Dubouché Limoges 11 avril 2026
- Concert de Memorials C.A.L.M (FST de Limoges) Limoges 11 avril 2026
- Cambodge en Lumière 1ère Edition BFM Centre-Ville Limoges 11 avril 2026