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Théâtre BONHEUR MÉNAGER Le Phare Limoges

Théâtre BONHEUR MÉNAGER Le Phare Limoges

Théâtre BONHEUR MÉNAGER Le Phare Limoges mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Le Phare

Adresse : 50 Boulevard Gambetta

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Limoges

Théâtre BONHEUR MÉNAGER

Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22 20:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Venez vivre un moment de théâtre avec la pièce Bonheur Ménager , organisée par l’association Une Heure Avant. Une soirée ouverte à tous, avec entrée prix libre, pour partager ensemble un instant de culture et d’émotion.

Les portes ouvriront à 19h, et le rideau se lèvera à 19H45 pour une représentation d’environ 45 minutes. Pour patienter avant le spectacle ou prolonger la soirée, un bar sera à disposition avec des boissons disponibles à l’achat.

Une belle occasion de se retrouver autour d’une pièce accessible à tous.   .

Le Phare 50 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Théâtre BONHEUR MÉNAGER

L’événement Théâtre BONHEUR MÉNAGER Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole

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