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Théâtre Boowiki par le Cie La cerise sur le mot Randévou Rosières

Théâtre Boowiki par le Cie La cerise sur le mot Randévou Rosières samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Randévou

Adresse : Blanlhac

Ville : 43800 Rosières

Département : Haute-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 8 8 8

Rosières

Théâtre Boowiki par le Cie La cerise sur le mot

Randévou Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Un spectacle à partir de 2 ans à savourer en famille. Une valise, des livres, un duo. Deux comédiennes en salopette, semeuses d’histoires, jouent avec les livres dans un langage poétique, visuel et complice.
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Randévou Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03  festival@revedefoin.org

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English :

A family show for ages 2 and up. A suitcase, some books, a duo. Two actresses in dungarees, sowers of stories, play with books in a poetic, visual and complicit language.

L’événement Théâtre Boowiki par le Cie La cerise sur le mot Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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