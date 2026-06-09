Théâtre Boowiki par le Cie La cerise sur le mot Randévou Rosières samedi 11 juillet 2026.

Rosières

Théâtre Boowiki par le Cie La cerise sur le mot

Randévou Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Un spectacle à partir de 2 ans à savourer en famille. Une valise, des livres, un duo. Deux comédiennes en salopette, semeuses d’histoires, jouent avec les livres dans un langage poétique, visuel et complice.

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Randévou Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

A family show for ages 2 and up. A suitcase, some books, a duo. Two actresses in dungarees, sowers of stories, play with books in a poetic, visual and complicit language.

L’événement Théâtre Boowiki par le Cie La cerise sur le mot Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay