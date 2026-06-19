Théâtre Cabaret Voyageur Les filles de l’escadron bleu Théâtre de la Voyageuse Nancy lundi 5 octobre 2026.

Nancy

Théâtre Cabaret Voyageur Les filles de l’escadron bleu

Théâtre de la Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-10-05 19:00:00

fin : 2026-10-05 20:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Compagnie Hodofolia

En juillet 1945, quelques semaines après la déroute nazie, un groupe de jeunes infirmières volontaires de la Croix-Rouge sillonne l’Allemagne puis la Pologne à la recherche des blessés français afin de les rapatrier.

Elles volent au secours des rescapés des camps de concentration, à Dachau, à Majdanek. On les surnomme alors les filles de l’Escadron Bleu.

À partir de 14 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

10 .

Théâtre de la Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Hodofolia Company

In July 1945, a few weeks after the Nazi defeat, a group of young volunteer Red Cross nurses traveled across Germany and then Poland in search of wounded French soldiers to repatriate them.

They rushed to the aid of survivors of the concentration camps at Dachau and Majdanek. They were nicknamed the “Girls of the Blue Squadron.”

Ages 14 and up.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Théâtre Cabaret Voyageur Les filles de l’escadron bleu Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY