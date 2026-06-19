Théâtre Cabaret Voyageur Sweet Summer Sweat Théâtre la Voyageuse Nancy

Nancy

Théâtre Cabaret Voyageur Sweet Summer Sweat

Théâtre la Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-12-14 19:00:00

fin : 2026-12-14 20:00:00

Date(s) :

2026-12-14

Compagnie La Voyageuse. D’après Laurent Contamin

Il y a un homme et une femme. L’un à côté de l’autre. Multiples. Ils se rencontrent, se désirent, se l’avouent ou ne se l’avouent pas, se rejettent, dépendent l’un de l’autre, se quittent. Ils sont tour à tour amante et amant, mère et fils, fille et père, épouse et époux, jeunes et vieux.

Une série de scènes de la vie conjuguée . Le fil conducteur ? The sweet summer sweat issue de la mythique chanson des Eagles Hotel California, la douce petite sueur d’été qu’occasionne le désir .

À partir de 12 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

10 .

Théâtre la Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

La Voyageuse Theater Company. Based on a work by Laurent Contamin

There is a man and a woman. One is next to the other. Multifaceted. They meet, desire one another, confess their feelings—or do not—reject one another, depend on one another, and part ways. They are, in turn, lover and beloved, mother and son, daughter and father, wife and husband, young and old.

A series of “scenes from married life.” The common thread? “The sweet summer sweat”—taken from the Eagles’ legendary song “Hotel California”—“the sweet little sweat of summer brought on by desire.”

Ages 12 and up.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Théâtre Cabaret Voyageur Sweet Summer Sweat Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY