Informations pratiques

Bourges

Théâtre Contes de Maupassant

66 Rue Mirebeau Bourges Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:10:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Redécouvrez Maupassant dans un seul-en-scène captivant, entre humour, mystère et frissons.

Aux Éphémères de Bourges, Clément Krieg fait revivre plusieurs Contes de Maupassant dans un seul-en-scène intense et accessible. De l’ironie à l’angoisse, il entraîne le public dans un voyage où les personnages et les décors prennent vie au fil des mots. Déjà joué plus de 50 fois et présenté au Festival d’Avignon en 2025, ce spectacle de 1h10 est proposé dans une version intimiste. À découvrir les 19, 20, 25, 26 et 27 septembre. Conseillé à partir de 16 ans. Réservation en ligne. 12 .

66 Rue Mirebeau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 27 30 51

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English :

Rediscover Maupassant in a captivating one-man show that blends humor, mystery, and thrills.

L’événement Théâtre Contes de Maupassant Bourges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BOURGES