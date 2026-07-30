UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourges

Théâtre Contes de Maupassant Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Bourges

Théâtre Contes de Maupassant Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
66 Rue Mirebeau
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Bourges

Théâtre Contes de Maupassant

66 Rue Mirebeau Bourges Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 21:10:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Redécouvrez Maupassant dans un seul-en-scène captivant, entre humour, mystère et frissons.
Aux Éphémères de Bourges, Clément Krieg fait revivre plusieurs Contes de Maupassant dans un seul-en-scène intense et accessible. De l’ironie à l’angoisse, il entraîne le public dans un voyage où les personnages et les décors prennent vie au fil des mots. Déjà joué plus de 50 fois et présenté au Festival d’Avignon en 2025, ce spectacle de 1h10 est proposé dans une version intimiste. À découvrir les 19, 20, 25, 26 et 27 septembre. Conseillé à partir de 16 ans. Réservation en ligne. 12  .

66 Rue Mirebeau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 27 30 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rediscover Maupassant in a captivating one-man show that blends humor, mystery, and thrills.

L’événement Théâtre Contes de Maupassant Bourges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BOURGES

À voir aussi à Bourges (Cher)