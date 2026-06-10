Théâtre : Crispin rival de son maître INSPE Paris – Sorbonne Université Paris mardi 23 juin 2026.

Le Théâtre Molière Sorbonne investit le campus Molitor pour une représentation exceptionnelle de la comédie d’Alain-René Lesage, dans une mise en scène historiquement informée.

Plongez au cœur d’une intrigue rocambolesque où les conventions sont bousculées : Crispin, valet audacieux, décide de ne plus servir les intérêts de son maître mais les siens ! Son plan ? Se faire passer pour lui afin d’empocher une dot généreuse.

Accompagné de son complice Labranche, un valet tout aussi filou, Crispin déploie des trésors d’ingéniosité pour séduire un père crédule et une mère coquette.

Une comédie hilarante et rythmée qui questionne avec humour les rapports de force entre maîtres et valets.

Le mardi 23 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T20:00:00+02:00

INSPE Paris – Sorbonne Université 10, rue Molitor 75016 Paris

https://www.inspe-paris.fr/theatre-crispin-rival-de-son-maitre-1707



Afficher la carte du lieu INSPE Paris – Sorbonne Université et trouvez le meilleur itinéraire

