Théâtre Danse avec les signes Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Théâtre Danse avec les signes

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

XL JEUDI BIS (troupe adulte)

Écrit & mis en scène par Romuald Duval

Dansons avec les signes est une suite de monologues autour de l’amour, la vie sociale, la justice, la guerre… et quelques autres choses. Le tout en dansant !

XL JEUDI BIS (troupe adulte)

Écrit & mis en scène par Romuald Duval

Dansons avec les signes est une suite de monologues autour de l’amour, la vie sociale, la justice, la guerre… et quelques autres choses. Le tout en dansant !

BELHOMME François • CHATEL Ève • CLAUS Marjorie • COENON Alain • DUPLEICHS Agnès • GUESDON Aline • GUILBERT Céline • LALLIER Thibault • LEBON Guillaume • LECLOUS Fabien • LESIGNE Aurélie • MANCEL Marie • PORET Arnaud • SIGNOL Delphine • VACQUEREL Bénédicte • VAULTIER Éva • VIMOND Isabelle .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Théâtre Danse avec les signes

XL JEUDI BIS (adult troupe)

Written & directed by Romuald Duval

Dansons avec les signes is a series of monologues about love, social life, justice, war… and a few other things. All while dancing!

L’événement Théâtre Danse avec les signes Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité