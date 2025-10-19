Théâtre de l’Usine Carmen Souza Saint-Céré
Celle que l’on appelle souvent l’Ella Fitzgerald du Cap Vert revient avec un nouvel album et concert où s’illustre son talent incomparable, entre rythmes traditionnels africains, mélodies capverdiennes et jazz contemporain
Port’Inglês (port anglais) est un conte musical des îles
Port’Inglês (port anglais) est un conte musical des îles. Les histoires de la présence britannique au Cap-Vert et de la lutte pour la décolonisation sont chantées dans le style unique de Carmen Souza. Le jazz parle un langage de liberté pour dire la rencontre de deux cultures la musique et les rythmes traditionnels du Funana, de la Contradança, de la Morna et de la Mazurka se mêlent aux contes populaires et marins britanniques, dans un concert enraciné dans l’insularité.
Devenue une référence de la musique du Cap Vert, Carmen Souza est une pionnière dans l’écriture et l’interprétation de sa propre formulation d’un world jazz. Son charisme et sa technique vocale tout en aisance et grâce, l’infinie variété des registres et de ses explorations vocales sont le socle d’une signature sonore inimitable, et mondialement acclamée .
The woman often referred to as the Ella Fitzgerald of Cape Verde returns with a new album and concert showcasing her incomparable talent, combining traditional African rhythms, Cape Verdean melodies and contemporary jazz
Port’Ingle?s (English port) is a musical tale of the islands
