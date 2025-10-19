Théâtre de l’Usine Henriette ou la fabrique de Folles Saint-Céré
Théâtre de l’Usine Henriette ou la fabrique de Folles
Tarif : 9 – 9 – 18 EUR
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12 21:45:00
2026-03-12
de Cyrille Atlan
Cyrille se raconte, Henriette s’incarne
Cyrille se raconte, Henriette s’incarne. Au-delà de la mort et de l’oubli, la parole et les images surgissent. Troublée et troublantes. Quarante-six ans d’internement en asile se déroulent dans un théâtre de poupées et de chiffons éclairé en demi-teinte par des lampes de poche. Dans une langue à vif, une langue inventée langue d’enfant et de poète –, la vie d’Henriette surgit. Son quotidien terrible et sa force immense, d’avoir été debout et vivante dans sa prison, le monde qu’elle a façonné pour ne pas chuter fait d’imaginaire et de dérision.
Parler de la folie et de la façon dont nos sociétés la traitent et la cachent, c’est recueillir les soupirs et les silences bâillonnés par la bienséance pour tenter de les faire mots et paroles et sens. C’est nommer pour rétablir une vérité et ainsi réparer les vivants. Une libération
A partir de 14 ans .
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
English :
by Cyrille Atlan
Cyrille tells his story, Henriette embodies herself
