Théâtre de l’Usine Maxime (et moi) Yves Jamait Saint-Céré
vendredi 11 décembre 2026 · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Théâtre de l’Usine Maxime (et moi) Yves Jamait
Saint-Céré Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif étudiant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Un jour, lorsqu’il était adolescent, Yves Jamait a rencontré Maxime Le Forestier
Un jour, lorsqu’il était adolescent, Yves Jamait a rencontré Maxime Le Forestier. Ce jour‑là il s’en souvient parce que c’est le jour où il a su que la musique composerait sa vie. Aujourd’hui, il vous propose de découvrir la manière dont il a traversé le temps avec l’œuvre de son mentor en filigrane. En chantant, Yves Jamait fait des chansons avec ce frère qu’il n’a jamais eu, mais qui lui a appris à en faire…
À ses côtés, deux remarquables guitaristes Michel Haumont, maître du picking et collaborateur historique de Maxime Le Forestier, et Jérôme Broyer, fidèle compagnon de scène d’Yves Jamait depuis plus de dix ans, reconnu pour sa virtuosité et sa créativité.
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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
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English :
One day, when he was a teenager, Yves Jamait met Maxime Le Forestier
L’événement Théâtre de l’Usine Maxime (et moi) Yves Jamait Saint-Céré a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne
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