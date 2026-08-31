Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Maxime (et moi) Yves Jamait

Saint-Céré Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Un jour, lorsqu’il était adolescent, Yves Jamait a rencontré Maxime Le Forestier

Un jour, lorsqu’il était adolescent, Yves Jamait a rencontré Maxime Le Forestier. Ce jour‑là il s’en souvient parce que c’est le jour où il a su que la musique composerait sa vie. Aujourd’hui, il vous propose de découvrir la manière dont il a traversé le temps avec l’œuvre de son mentor en filigrane. En chantant, Yves Jamait fait des chansons avec ce frère qu’il n’a jamais eu, mais qui lui a appris à en faire…

À ses côtés, deux remarquables guitaristes Michel Haumont, maître du picking et collaborateur historique de Maxime Le Forestier, et Jérôme Broyer, fidèle compagnon de scène d’Yves Jamait depuis plus de dix ans, reconnu pour sa virtuosité et sa créativité.

.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One day, when he was a teenager, Yves Jamait met Maxime Le Forestier

L’événement Théâtre de l’Usine Maxime (et moi) Yves Jamait Saint-Céré a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne