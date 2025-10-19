Théâtre de l’Usine Présentation du Festival de Saint-Céré Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Présentation du Festival de Saint-Céré

Découvrez en primeur les surprises que vous réservera cette 46ᵉ édition opéra au château de Castelnau-Bretenoux, spectacles au Théâtre de l’Usine, récitals, rendez-vous insolites et formes inattendues, en itinérance dans les plus hauts lieux du patrimoine lotois, églises et jardins…

Cette année, plus que jamais, fêtons la curiosité, célébrons, ensemble, la vivacité incroyable de la création contemporaine et des artistes qui la font rayonner

Entrée libre, suivie d’un pot convivial au Bistrot de l’Usine

Here’s a sneak preview of the surprises in store for this 46th edition: an opera at the Castelnau-Bretenoux castle, shows at the The?a?tre de l’Usine, recitals, unusual encounters and unexpected forms, touring the Lot’s finest heritage sites, churches and gardens…

This year, more than ever, let’s feast our curiosity and celebrate the incredible vivacity of contemporary creation and the artists who bring it to life

Free admission, followed by a convivial drink at the Bistrot de l’Usine

