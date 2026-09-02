Théâtre de l’Usine Projection ciné à l’Etincelle L’etincelle Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Projection ciné à l’Etincelle

L’etincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Un film surprise autour de la thématique de la mort sélectionné par un groupe d’habitants amoureux du cinéma, La Part des Lucioles

Un film surprise autour de la thématique de la mort sélectionné par un groupe d’habitants amoureux du cinéma, La Part des Lucioles. Prolongeons la séance, retrouvons-nous autour d’un verre !

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L’etincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

A surprise film exploring the theme of death, selected by a group of residents who love cinema: *La Part des Lucioles*

L’événement Théâtre de l’Usine Projection ciné à l’Etincelle Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne