Théâtre de l’Usine Projection ciné à l’Etincelle L’etincelle Saint-Céré
mardi 17 novembre 2026 · L'etincelle · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Théâtre de l’Usine Projection ciné à l’Etincelle
L’etincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:30:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Un film surprise autour de la thématique de la mort sélectionné par un groupe d’habitants amoureux du cinéma, La Part des Lucioles
Un film surprise autour de la thématique de la mort sélectionné par un groupe d’habitants amoureux du cinéma, La Part des Lucioles. Prolongeons la séance, retrouvons-nous autour d’un verre !
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L’etincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
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English :
A surprise film exploring the theme of death, selected by a group of residents who love cinema: *La Part des Lucioles*
L’événement Théâtre de l’Usine Projection ciné à l’Etincelle Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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