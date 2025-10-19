Théâtre de l’Usine Solo Saint-Céré
Théâtre de l’Usine Solo Saint-Céré samedi 28 mars 2026.
Théâtre de l’Usine Solo
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 21:20:00
Date(s) :
2026-03-28
Avec Solo, le grand danseur flamenco Israel Galván, connu mondialement pour ses créations audacieuses, revient à l’essence même du flamenco.
Ici, le corps du danseur devient son propre orchestre comme son terrain de jeu. Virtuose dans son minimalisme, le chorégraphe crée une pièce en mouvement, souple et ouverte aux influences extérieures. Une performance saisissante, une expérience limpide et magnifique .
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
English :
With Solo, the great flamenco dancer Israel Galván, known worldwide for his daring creations, returns to the very essence of flamenco
