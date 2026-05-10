THÉÂTRE DE MARIONNETTE

Hipollène, à l’aube de son adolescence, se prépare à maîtriser l’art ancestral de la chasse aux glousses, transmis par son père. Leur foyer, l’Arbre sans fin, est un labyrinthe de branches infinies, où chaque bifurcation mène à une nouvelle aventure. Grand-Mère, gardienne des savoirs de l’arbre, s’éteint, et l’arbre lui-même pleure sa disparition. Hipollène, submergée par le chagrin, se réfugie dans sa cachette secrète. Sa tristesse est si profonde qu’elle se métamorphose en une larme, marquant le début d’un voyage extraordinaire.

Par la Compagnie Velvet

A partir de 8 ans

Durée 45 min

L’idée de créer « Hipollène » est née d’un émerveillement pour l’œuvre de Claude Ponti et du désir de donner vie à son univers poétique sur scène. L’adaptation de « L’Arbre sans fin » s’est imposée comme une évidence, tant ce récit regorge de symboles forts et de possibilités infinies pour le théâtre. Dès les premières étapes de réflexion, une idée a surgi : un arbre immense dans lequel on pourrait voyager, un lieu vivant où chaque recoin révèle un nouveau monde, une nouvelle culture, une nouvelle histoire.

En SAVOIR + https://compagnievelvet.myportfolio.com/

CONTACT : compagnievelvet@gmail.com

Théâtre de Marionnette « HIPOLLÈNE, celle qui choisira son nom » (Adaptation libre d’après l’œuvre « L’arbre sans fin » de Claude Ponti)

Le dimanche 17 mai 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 16 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Pour garantir votre place, merci de réserver sur le lien suivant:

Paiement 6€ sur place (Espèces oiu chèques uniquement)

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00;2026-05-17T16:00:00+02:00_2026-05-17T17:00:00+02:00

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 paris

https://compagnievelvet.myportfolio.com/reservation compagnievelvet@gmail.com



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