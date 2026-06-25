Théâtre DÉSORDRES Amiens

Amiens

Théâtre DÉSORDRES

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04 2026-11-05

Après Le Journal de Maïa, Cédric Orain poursuit son exploration sensible de l’adolescence, cette fois en grand format. Entre désir d’émancipation, pression du groupe, du collège et des parents, Désordres plonge au cœur des tempêtes intérieures de cinq jeunes en rupture. Leur punition ? Faire du théâtre, sur ordre de la Conseillère Principale d’Éducation. De bagarres en éclats, de disputes en révélations, le spectacle interroge avec justesse et énergie ce moment fragile où l’on cherche qui l’on est, où l’on se cogne au monde en essayant d’y trouver sa place. Une comédie nerveuse et touchante sur les vertiges de grandir.

Petit Théâtre

Tarif 1 • 5 à 15€

1h30

Dès 13 ans

Après Le Journal de Maïa, Cédric Orain poursuit son exploration sensible de l’adolescence, cette fois en grand format. Entre désir d’émancipation, pression du groupe, du collège et des parents, Désordres plonge au cœur des tempêtes intérieures de cinq jeunes en rupture. Leur punition ? Faire du théâtre, sur ordre de la Conseillère Principale d’Éducation. De bagarres en éclats, de disputes en révélations, le spectacle interroge avec justesse et énergie ce moment fragile où l’on cherche qui l’on est, où l’on se cogne au monde en essayant d’y trouver sa place. Une comédie nerveuse et touchante sur les vertiges de grandir.

Petit Théâtre

Tarif 1 • 5 à 15€

1h30

Dès 13 ans .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Following *Le Journal de Ma%EFa*, Cédric Orain continues his sensitive exploration of adolescence, this time in large format. Caught between the desire for independence and pressure from peers, middle school, and parents, *Désordres* delves into the inner turmoil of five troubled teens. Their punishment? To put on a play, by order of the Principal. From fights to outbursts, from arguments to revelations, the play accurately and energetically explores that fragile moment when we’re searching for who we are, when we collide with the world as we try to find our place in it. A tense and touching comedy about the dizzying experience of growing up.

Petit Théâtre

Prices: 1–5 € 15?

1h30

Ages 13 and up

L’événement Théâtre DÉSORDRES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS