Théâtre d’impro Les on se marre dis à Magné Magné
mardi 7 juillet 2026 · Magné
Informations pratiques
Magné
Théâtre d’impro Les on se marre dis à Magné
Place du Général Largeau Magné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
Les On se marre dis de la GDI sont de retour pour une nouvelle saison !
Nous vous attendons nombreux·ses chaque mardi de juillet pour assister à de nouveaux matchs d’improvisation pleins de surprises !
Au programme
– des rires
– des larmes
– et de la bière* !
Rendez-vous Place de l’église de Magné près de Niort
– 20h30 (Exceptionnellement, le 14 juillet débutera à 19h30)
Venez nombreux partager ces soirées uniques avec nous ! .
Place du Général Largeau Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 71 80
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English : Théâtre d’impro Les on se marre dis à Magné
L’événement Théâtre d’impro Les on se marre dis à Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin
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- Festival Sur La Comète à Magné Magné 10 juillet 2026
- Vide-grenier Magné 14 juillet 2026
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