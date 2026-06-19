Informations pratiques

Magné

Théâtre d’impro Les on se marre dis à Magné

Place du Général Largeau Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Les On se marre dis de la GDI sont de retour pour une nouvelle saison !

Nous vous attendons nombreux·ses chaque mardi de juillet pour assister à de nouveaux matchs d’improvisation pleins de surprises !

Au programme

– des rires

– des larmes

– et de la bière* !

Rendez-vous Place de l’église de Magné près de Niort

– 20h30 (Exceptionnellement, le 14 juillet débutera à 19h30)

Venez nombreux partager ces soirées uniques avec nous ! .

Place du Général Largeau Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 71 80

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English : Théâtre d’impro Les on se marre dis à Magné

L’événement Théâtre d’impro Les on se marre dis à Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin