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AGENDA · Bourg-lès-Valence

Théâtre d’impro L’impro’mptu Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence

vendredi 11 décembre 2026 · Salle de l'Allet · Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle de l'Allet
Adresse
11 passage René Cotty
Ville
26500 Bourg-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif

Bourg-lès-Valence

Théâtre d’impro L’impro’mptu

Salle de l’Allet 11 passage René Cotty Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 20:00:00

Date(s) :
2026-12-11

L’Impromptu, ce sera une soirée improvisée. Venez découvrir le spectacle joué par les élèves des Excités. Ils seront libres de vous faire rêver, rire, pleurer, voyager.
On leur offre juste un moment privilégié… avec vous !
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Salle de l’Allet 11 passage René Cotty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36  contact@excites.fr

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English :

L’Impromptu will be an improvised evening. Come discover the show performed by the students of Les Excités. They’ll be free to make you dream, laugh, cry, and travel.
We’re simply giving them a special moment… with you!

L’événement Théâtre d’impro L’impro’mptu Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme

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