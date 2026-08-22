Théâtre d’impro L’impro’mptu Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

Théâtre d’impro L’impro’mptu

Salle de l’Allet 11 passage René Cotty Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 20:00:00

Date(s) :

2026-12-11

L’Impromptu, ce sera une soirée improvisée. Venez découvrir le spectacle joué par les élèves des Excités. Ils seront libres de vous faire rêver, rire, pleurer, voyager.

On leur offre juste un moment privilégié… avec vous !

.

Salle de l’Allet 11 passage René Cotty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Impromptu will be an improvised evening. Come discover the show performed by the students of Les Excités. They’ll be free to make you dream, laugh, cry, and travel.

We’re simply giving them a special moment… with you!

L’événement Théâtre d’impro L’impro’mptu Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme