Théâtre DOLÉANCES Amiens

Informations pratiques

Amiens

Théâtre DOLÉANCES

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

En 2019, la crise des Gilets Jaunes ouvrait une consultation populaire inédite depuis 1789 le Grand débat national, engageant, entre autres, la rédaction dans 17 000 communes de cahiers de doléances dans lesquels se sont exprimés plus de 200 000 citoyens. Mais ces cahiers sont restés sans réponse, enfouis dans les archives. Le versant samarien de ces cahiers retrouve aujourd’hui la lumière. Lors d’une résidence sur le territoire d’Amiens, Stanislas Roquette s’y est plongé pour en extraire une matière théâtrale vibrante. Loin de la désaffection politique, ce spectacle révèle une vitalité citoyenne faite d’humour, de poésie et de colère constructive. Entre chronique historique et feuilleton démocratique, Doléances fait résonner ces voix nécessaires pour interroger notre avenir commun. Un bréviaire d’humanité à l’écoute du présent.

Présenté en tournée décentralisée avec la Comédie de Picardie

En partenariat avec la Comédie de Picardie

Petit Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h20

Dès 14 ans

En 2019, la crise des Gilets Jaunes ouvrait une consultation populaire inédite depuis 1789 le Grand débat national, engageant, entre autres, la rédaction dans 17 000 communes de cahiers de doléances dans lesquels se sont exprimés plus de 200 000 citoyens. Mais ces cahiers sont restés sans réponse, enfouis dans les archives. Le versant samarien de ces cahiers retrouve aujourd’hui la lumière. Lors d’une résidence sur le territoire d’Amiens, Stanislas Roquette s’y est plongé pour en extraire une matière théâtrale vibrante. Loin de la désaffection politique, ce spectacle révèle une vitalité citoyenne faite d’humour, de poésie et de colère constructive. Entre chronique historique et feuilleton démocratique, Doléances fait résonner ces voix nécessaires pour interroger notre avenir commun. Un bréviaire d’humanité à l’écoute du présent.

Présenté en tournée décentralisée avec la Comédie de Picardie

En partenariat avec la Comédie de Picardie

Petit Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h20

Dès 14 ans .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2019, the Yellow Vests crisis sparked a public consultation unprecedented since 1789: the Great National Debate, which involved, among other things, the drafting of complaint books in 17,000 municipalities, in which more than 200,000 citizens voiced their concerns. But these books remained unanswered, buried in the archives. The Samarian portion of these cahiers is now seeing the light of day. During an artist-in-residence program in the Amiens region, Stanislas Roquette immersed himself in them to extract vibrant theatrical material. Far from political disengagement, this production reveals a civic vitality made up of humor, poetry, and constructive anger. Part historical chronicle, part democratic saga, *Doléances* amplifies the voices we need to question our shared future. A primer on humanity attuned to the present.

Presented as part of a decentralized tour with the Comédie de Picardie

In partnership with the Comédie de Picardie

Petit Théâtre

Prices: 2–8 at 25?

1 hour 20 minutes

Ages 14 and up

L’événement Théâtre DOLÉANCES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS