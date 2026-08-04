Théâtre Du côté de Leipzig Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre Du côté de Leipzig

Samedi 19 septembre 2026 à 11h, 14h et 16h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

3 mini concerts d’introduction aux visites guidées du théâtre !

Grande ville commerçante, Leipzig vient de découvrir le café. Pour déguster la nouvelle boisson à la mode tout en discutant politique, philosophie et arts, on se rend dans des cafés tel l’établissement de Monsieur Zimmermann. Chaque vendredi après-midi, c’est là qu’entre chocolat, viennoiseries et café, Telemann et Bach présentaient pour la première fois des œuvres qui nous émerveillent encore trois siècles plus tard.



Rendez-vous à 11h, 14h ou 16h !



Programme

J. S. Bach Sonate en trio en sol majeur BWV 1038 Largo ; Presto

G. P. Telemann Quatuor en mi mineur TWV 43:e4 Prélude ; Modéré

G. P. Telemann Sonata prima en la majeur TWV 43:A1 Vivace ; Soave



Distribution

● Karel Valter, flûte

● Pablo Valetti, violon

● Étienne Mangot, viole de gambe

● Céline Frisch, clavecin. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75 cafezimmermann@gmail.com

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English :

3 mini concerts to introduce you to the theater’s guided tours!

L’événement Théâtre Du côté de Leipzig Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence