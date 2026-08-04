Théâtre Du côté de Leipzig Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Jeu de Paume · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Théâtre Du côté de Leipzig
Samedi 19 septembre 2026 à 11h, 14h et 16h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
3 mini concerts d’introduction aux visites guidées du théâtre !
Grande ville commerçante, Leipzig vient de découvrir le café. Pour déguster la nouvelle boisson à la mode tout en discutant politique, philosophie et arts, on se rend dans des cafés tel l’établissement de Monsieur Zimmermann. Chaque vendredi après-midi, c’est là qu’entre chocolat, viennoiseries et café, Telemann et Bach présentaient pour la première fois des œuvres qui nous émerveillent encore trois siècles plus tard.
Rendez-vous à 11h, 14h ou 16h !
Programme
J. S. Bach Sonate en trio en sol majeur BWV 1038 Largo ; Presto
G. P. Telemann Quatuor en mi mineur TWV 43:e4 Prélude ; Modéré
G. P. Telemann Sonata prima en la majeur TWV 43:A1 Vivace ; Soave
Distribution
● Karel Valter, flûte
● Pablo Valetti, violon
● Étienne Mangot, viole de gambe
● Céline Frisch, clavecin. .
Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75 cafezimmermann@gmail.com
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English :
3 mini concerts to introduce you to the theater’s guided tours!
L’événement Théâtre Du côté de Leipzig Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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