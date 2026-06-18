Théâtre Eclats de verres Théâtre La Voyageuse Nancy
Théâtre Eclats de verres Théâtre La Voyageuse Nancy vendredi 25 septembre 2026.
Nancy
Théâtre Eclats de verres
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-26 20:45:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
Anne Mangeot and co
Confidence/Addictions/Liberté
Avec sincérité, humour et émotion, Anne Mangeot retrace son parcours de malade alcoolique la prise de conscience de la dépendance, la lutte avec le produit, la relation avec les soignants, la rencontre avec un groupe d’entraide, et la joie de l’abstinence heureuse.
Ce Seule-en-scène aborde avec authenticité et sans tabou la question de l’alcoolisme féminin. Il met en lumière l’intimité d’une malade alcoolique dans sa démarche de rétablissement.
Réservation en ligne.
Tarif réduit pour minima sociaux, chômage, étudiant.e.s, moins de 18 ans.Tout public
13 .
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20
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English :
Anne Mangeot and Co.
Confidence/Addictions/Freedom
With sincerity, humor, and emotion, Anne Mangeot recounts her journey as an alcoholic: the realization of her addiction, the struggle with the substance, her relationship with healthcare providers, joining a support group, and the joy of happy sobriety.
This one-woman show addresses the issue of female alcoholism with authenticity and without taboos. It sheds light on the inner life of a woman struggling with alcoholism as she works toward recovery.
Online reservations.
Reduced rates for those on minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.
L’événement Théâtre Eclats de verres Nancy a été mis à jour le 2026-06-16 par DESTINATION NANCY
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