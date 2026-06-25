Théâtre ESPÉRANCES Amiens

Amiens

Théâtre ESPÉRANCES

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

En écho à Doléances, Stanislas Roquette présente le fruit d’une résidence d’un an sur le territoire d’Amiens métropole. Là où les archives de 2019 criaient la colère, Espérances fait entendre une parole rajeunie et poétique. Porté par vingt comédiens amateurs, ce spectacle est le point d’orgue de nombreux ateliers, rencontres et groupes de parole menés dans les lycées et les quartiers de la métropole. Délaissant un temps les revendications politiques pour l’imaginaire, ces témoins d’aujourd’hui s’emparent de la scène pour répondre à une question fondamentale de quelle vie rêvons-nous ? Une création collective sensible qui transforme nos désirs secrets en une force théâtrale lumineuse.

En partenariat avec la Comédie de Picardie

Petit Théâtre

gratuit sur réservation

1h20

En écho à Doléances, Stanislas Roquette présente le fruit d’une résidence d’un an sur le territoire d’Amiens métropole. Là où les archives de 2019 criaient la colère, Espérances fait entendre une parole rajeunie et poétique. Porté par vingt comédiens amateurs, ce spectacle est le point d’orgue de nombreux ateliers, rencontres et groupes de parole menés dans les lycées et les quartiers de la métropole. Délaissant un temps les revendications politiques pour l’imaginaire, ces témoins d’aujourd’hui s’emparent de la scène pour répondre à une question fondamentale de quelle vie rêvons-nous ? Une création collective sensible qui transforme nos désirs secrets en une force théâtrale lumineuse.

En partenariat avec la Comédie de Picardie

Petit Théâtre

gratuit sur réservation

1h20 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

In *%E9cho %E0 Dol%E9ances*, Stanislas Roquette presents the result of a one-year residency in the Amiens Métropole region. Where the 2019 archives evoked anger, *Espérances* offers a fresh and poetic voice. Performed by twenty amateur actors, this production is the culmination of numerous workshops, meetings, and discussion groups held in high schools and neighborhoods across the metropolitan area. Temporarily setting aside political demands in favor of the imagination, these contemporary witnesses take the stage to answer a fundamental question: what kind of life do we dream of??? A sensitive collective creation that transforms our secret desires into a luminous theatrical force.

In partnership with the Comédie de Picardie

Petit Théâtre

Free admission with reservation

1 hour 20 minutes

L’événement Théâtre ESPÉRANCES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS