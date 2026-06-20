Théâtre Et Hop ! Théâtre La Voyageuse Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Et Hop !

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Théâtre de Cristal

Théâtre / Chanson / Hop

Des scènes d’un humour corrosif qui mettent l’accent sur les travers de la nature humaine, le tout ponctué par des chansons.

Au fil des scènes se dessine un rapport de force entre les personnages abus d’autorité, harcèlement et remise en cause du bien-pensant .

Les deux acolytes jonglent avec les mots, empêtrés dans des histoires attendrissantes, absurdes et cruelles à la fois.

À partir de 12 ans.

Tarif réduit pour les personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s et moins de 18 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

13 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Th%E9%E2tre de Cristal

Theater / Song / Hop

Scenes filled with biting humor that highlight the foibles of human nature, all punctuated by songs.

As the scenes unfold, a power struggle between the characters emerges: abuse of authority, harassment, and a challenge to “conventional wisdom.”

The two companions juggle words, entangled in stories that are at once touching, absurd, and cruel.

Ages 12 and up.

Reduced rates for those on minimum social assistance, the unemployed, students, and those under 18.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Théâtre Et Hop ! Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY