Théâtre et musique : « Face au ciel, Paul Huet en son temps » Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris

Théâtre et musique : « Face au ciel

Théâtre et musique : « Face au ciel, Paul Huet en son temps » Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris mardi 19 mai 2026.

Dans le cadre de l’exposition « Face au ciel, Paul Huet en son temps »

Classe d’accompagnement au piano
Département théâtre

Ariane Jacob et Anne-Frédérique Bourget, direction

Dans le cadre de l’exposition « Face au ciel, Paul Huet en son temps » les étudiant·es de la classe d’accompagnement au piano et comédien·nes se produisent au musée de la Vie romantique
Le mardi 19 mai 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit

Entrée libre sur réservation (lien à venir)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T18:30:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal  75009 Paris
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