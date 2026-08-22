Théâtre et musique Quatre mains Centre culturel Maison blanche Brech

Informations pratiques

Brech

Théâtre et musique Quatre mains

Centre culturel Maison blanche 2 Rue Georges Cadoudal Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 17:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Aline et Élios se retrouvent après 30 ans. À l’invitation de Jean, leur ancien camarade de Conservatoire qui prépare une mystérieuse performance, ils reprennent le piano avec la Fantaisie en fa mineur, un quatre mains de Schubert. Ils jouent et évoquent leur vie d’avant leurs études musicales, leur amitié adolescente et la musique de Schubert, qui, ne disant rien, disait déjà tout. Remontent des souvenirs, les difficultés de l’apprentissage, les profs inspirants ou sadiques, les confusions affectives où l’amitié se confond avec l’amour. Chaque répétition devient un terrain de partage, où la musique exprime ce que les mots n’ont pas dit. Quatre mains est un voyage émotionnel qui dévoile avec tendresse la façon dont l’art traverse le temps et transforme les relations humaines.

Quatre mains est une pièce originale dans son esprit et sa réalisation, sensible, attachante et drôle. On y apprend que le solfège comme les cours d’interprétation ne sont pas forcément fastidieux, et que les réussites, les échecs comme les découragements font partie des rêves de toute une vie. Comme les plus grandes passions. Festival d’Avignon OFF Franz Schubert et l’amitié pour toujours l’Humanité

Un bord plateau sera proposé à l’issue des représentations du samedi 14 novembre et du dimanche 15 novembre (séance de 17h) pour échanger avec l’équipe du spectacle.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Centre culturel Maison blanche 2 Rue Georges Cadoudal Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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L’événement Théâtre et musique Quatre mains Brech a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon