Théâtre Etre Humain La Manufacture Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre Etre Humain

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 20h. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Mia, comédienne, et Laurène, commerciale, s’aiment profondément, malgré leurs mondes qui s’opposent. Leur amour est leur refuge. Jusqu’à l’événement. Après, rien ne change… et tout bascule. Les corps sont là. Les gestes aussi. Mais les émotions ont migré.

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La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 82 12 27 compagnie.nouveautheatre@gmail.com

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English :

Mia, an actress, and Laurène, a saleswoman, love each other deeply, despite their very different worlds. Their love is their refuge. Until that event. Afterward, nothing changes… and yet everything is turned upside down. The bodies are still there. So are the gestures. But the emotions have vanished.

L’événement Théâtre Etre Humain Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence