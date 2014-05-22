Theatre for democracy day Comédie CDN de Reims Reims
samedi 22 mai 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Theatre for democracy day
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Tout public
Theatre for democracy day
Scène ouverte à la pratique amateure
Cinquième rendez-vous des journées Theatre for Democracy, qui transforment la Comédie en scène ouverte dédiée à la pratique amateure.
Des groupes amateurs volontaires s’emparent de toutes les salles de la Comédie, pour faire entendre des récits inédits de résistance, de lutte, d’espoir et de liberté, écrits par des auteurs et autrices européen·nes.
Plusieurs textes courts de théâtre sont sélectionnés spécialement pour cette journée, en partenariat avec Jeunes textes en liberté.
Lectures, mises en espace, installations, rencontre d’auteurs et d’autrices ou encore créations sonores feront du théâtre le cœur de la cité, un lieu d’échanges, de partage et de foisonnement pour une journée entière ouverte à toutes et tous !
Appel à participation Vous aimez le théâtre, vous avez envie de vous emparer d’un texte et d’une des salles de la Comédie ?
Renseignements et inscriptions en mars 2027 acdp@lacomediedereims.fr
Date
Samedi 22 mai 14h
Lieu Comédie, 3 chaussée Bocquaine, Reims
Public Tout public
Durée Toute la journée !
Infos+ Programme complet de la journée à venir ! .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Theatre for democracy day
L’événement Theatre for democracy day Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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