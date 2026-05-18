Les voyages de Paul et Simone est un spectacle écrit à l’issue d’une série de rencontres menées avec la population de Meurthe-et-Moselle, sur les thèmes de la mobilité, du lien social et de la perte d’autonomie des personnes de plus de 60 ans. Il est suivi d’un échange avec le public.

Ce projet poursuit la démarche commencée avec Tango et Chocolat (2008), Dans tes bras (2011) et Nouvelle Saison (2017). Il est soutenu par la Conférence des Financeurs de Meurthe-et-Moselle, de l’Essonne, la Carsat Nord-Est et le département de Seine et Marne.

Si Paul n’avait pas demandé son chemin à Simone, ils ne se seraient jamais rencontrés. Sans le savoir, ils sont tous deux à un tournant de leur vie : lui, ancien motard devenu piéton, redécouvre la ville et ses embûches ; elle, automobiliste passionnée vivant à la campagne, perd ses facultés visuelles et refuse de l’admettre. Au fil de leurs rencontres, une amitié se construit. Leur lien les aidera à garder le cap et à négocier le virage. Comment garder le goût de la liberté et de l’indépendance quand on perd en mobilité ? Comment conserver du lien social quand il devient difficile de se déplacer ?

Création collective de Catherine Gendre, Christophe Pinon, Mathilde Risse

Création sonore : Isabelle Davy

Visuel : www.natachalockwood.com

« les voyages de Paul et Simone » : un théâtre forum pour les séniors sur les thèmes de la mobilité et du lien social.

Par la compagnie « Soleil sous la pluie »

Le vendredi 12 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T16:00:00+02:00_2026-06-12T17:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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