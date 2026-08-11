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AGENDA · La Rochelle

Théâtre Gagnant gagnant ESPACE BERNARD GIRAUDEAU La Rochelle

vendredi 25 septembre 2026 · ESPACE BERNARD GIRAUDEAU · La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
Adresse
5 Av Kennedy
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
8 8 Tarif réduit

La Rochelle

Théâtre Gagnant gagnant

ESPACE BERNARD GIRAUDEAU 5 Av Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Gagnant gagnant de Gilles Dyrek par le Tréteau des 2 Tours

Bienvenue à la convention de Symbiosis, où rien ne se passe comme prévu ! Vous vous en doutiez ?
L’occasion annuelle de fêter les victoires et remettre le Symbio d’or devant toute l’entre
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ESPACE BERNARD GIRAUDEAU 5 Av Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@t2t.fr

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English :

%AB Win-Win %BB by Gilles Dyrek, published by Tr%E9teau des 2 Tours

Welcome to the Symbiosis convention, where nothing goes as planned! Did you see that coming?
The annual opportunity to %AB celebrate victories %BB and present the Golden Symbio in front of the entire audience

L’événement Théâtre Gagnant gagnant La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-11 par Nous La Rochelle

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