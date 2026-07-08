Théâtre Gaza ô ma joie Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Gaza ô ma joie

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03 21:35:00

Date(s) :

2027-04-03

Comment être poétesse en temps de guerre ?

Alors que Gaza, son amour, est dévastée, la poétesse palestinienne Hend Jouda cherche à répondre à cette question. Dans un seul-en-scène magnétique et bouleversant, Hend Jouda se présente pour ce qu’elle est une femme de Gaza, ayant traversé quatre guerres, mère de trois enfants, amoureuse de la mer et des arbres de Gaza, irradiant de vie et d’amour.

Avec sa voix qui semble surgir des profondeurs de l’histoire des femmes et des guerres, elle transforme la plainte en un élan de vie et de liberté, le récit des souffrances devient une ode à la joie. À travers ses poèmes, Hend Jouda nous guide dans la traversée des ruines.

Spectacle programmé dans le cadre de la 6e édition du Festival Livres d’Ailleurs édition Orient organisé par Diwan en Lorraine.

Dès 14 ans.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

How Can One Be a Poet in Times of War?

As Gaza, her beloved, lies in ruins, Palestinian poet Hend Jouda seeks to answer this question. In a magnetic and deeply moving one-woman show, Hend Jouda presents herself for who she is: a woman from Gaza who has lived through four wars, a mother of three, in love with the sea and the trees of Gaza, radiating life and love.

With a voice that seems to emerge from the depths of the history of women and wars, she transforms lament into a surge of life and freedom; the tale of suffering becomes an ode to joy. Through her poems, Hend Jouda guides us on a journey through the ruins.

Performance scheduled as part of the 6th edition of the Livres d’Ailleurs Orient Festival, organized by Diwan in Lorraine.

Ages 14 and up.

Online ticketing.

L’événement Théâtre Gaza ô ma joie Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY