Théâtre Girl Power Théâtre de la Foucotte Nancy

samedi 14 novembre 2026 · Théâtre de la Foucotte · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Girl Power

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 21:45:00

Date(s) :

2026-11-14

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite et qui obtiennent des supers-pouvoirs !

Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée.

Vers la féminité et au-delà !

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle

Billetterie en ligne et possibilité d’une billetterie sur place le jour de l’événementTout public

24 .

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

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English :

Take three best friends going through a major emotional crisis who decide to get totally wasted—and end up with superpowers!

Add 18 mojitos and Grandpa’s super-mojo… Shake it all up… You’ve got all the ingredients for a totally wild, feminist comedy.

Toward feminism and beyond!

Doors open 30 minutes before the show

Online ticketing available, with the option to purchase tickets at the door on the day of the event

L’événement Théâtre Girl Power Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY