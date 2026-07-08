Théâtre Good Mourning ! Vostfr, reloaded Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Good Mourning ! Vostfr, reloaded

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-06-01 19:00:00

fin : 2027-06-02 20:05:00

Date(s) :

2027-06-01 2027-06-02

Fusil à la main et chewing-gum mâchonné, Florence Minder se tient seule en scène. Dans ce monologue terriblement drôle, l’artiste incarne son alter ego américain avec un accent tout droit sorti d’un mauvais film d’action. Tout en clichés et en assurance, le stand-up explore le deuil, les hontes et la déroute mentale, entraînant le public dans une plongée aussi drôle que profonde au coeur de la détresse.

Créé en 2012, c’est une reprise en version reloaded* et à l’énergie explosive que la comédienne présente à Nancy.

*reloaded rechargé

Dès 15 ans.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

With a gun in one hand and a chewed piece of gum in the other, Florence Minder stands alone on stage. In this hilariously funny monologue, the artist embodies her American alter ego with an accent straight out of a bad action movie. Full of clichés and brash confidence, this stand-up routine explores grief, shame, and mental breakdown, drawing the audience into a journey that is as funny as it is profound, right into the heart of despair.

Originally created in 2012, the comedian is bringing a “reloaded”* version of the show to Nancy, packed with explosive energy.

*reloaded: recharged

Ages 15 and up.

Online ticket sales.

L’événement Théâtre Good Mourning ! Vostfr, reloaded Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY