Théatre Grandes surfaces VIELLE-AURE Vielle-Aure

Théatre Grandes surfaces

VIELLE-AURE Salle des conférence- Halles Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Baptiste Amann

Quand Baptiste a découvert l’album L’école du micro d’argent du groupe IAM c’était au casque audio sur l’une de ces bornes d’écoute que l’on trouvait alors dans les centres commerciaux. C’était à Avignon , en avril 1997. Il avait 11 ans et se souvient du choc sensible, considérable qui l’a traversé.

Tarif de 6€ à 12 € Dès 12 ans Durée 0h45 .

VIELLE-AURE Salle des conférence- Halles Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

English :

Baptiste Amann

When Baptiste discovered the album L’école du micro d’argent by the group IAM, he was listening to headphones on one of those listening terminals you could find in shopping malls at the time. It was in Avignon, in April 1997. He was 11 years old and remembers the considerable shock he felt.

