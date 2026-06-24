Théâtre Histoire d’un Cid Amiens

Amiens

Théâtre Histoire d’un Cid

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-14

Qu’on ait en tête les alexandrins-punchlines du Cid, ou qu’on entende là le chef-d’œuvre de Corneille pour la première fois attention, uppercut théâtral en préparation !

Dans une scénographie drôlement magistrale, en perpétuel mouvement, Jean Bellorini et ses quatre interprètes proposent une relecture éclatante du dilemme éternel entre l’honneur et la passion, le cœur et les raisons, le respect dû aux parents et les élans adolescents.

Le résultat ? Un spectacle pour tous, intergénérationnel, poétique, épique, populaire, profondément généreux, dans lequel l’humour le dispute à la finesse et à l’intelligence de jeu, où musique et lumières sculptent les émotions, et qui fait de la tragédie une fête d’hommage à la jeunesse perdue et au goût de l’absolu.

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h40

Dès 13 ans

Qu’on ait en tête les alexandrins-punchlines du Cid, ou qu’on entende là le chef-d’œuvre de Corneille pour la première fois attention, uppercut théâtral en préparation !

Dans une scénographie drôlement magistrale, en perpétuel mouvement, Jean Bellorini et ses quatre interprètes proposent une relecture éclatante du dilemme éternel entre l’honneur et la passion, le cœur et les raisons, le respect dû aux parents et les élans adolescents.

Le résultat ? Un spectacle pour tous, intergénérationnel, poétique, épique, populaire, profondément généreux, dans lequel l’humour le dispute à la finesse et à l’intelligence de jeu, où musique et lumières sculptent les émotions, et qui fait de la tragédie une fête d’hommage à la jeunesse perdue et au goût de l’absolu.

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h40

Dès 13 ans .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Whether you have the punchy alexandrines from *Le Cid* in mind, or are hearing Corneille’s masterpiece for the first time: watch out—a theatrical uppercut is coming your way!

In a brilliantly masterful set design, in constant motion, Jean Bellorini and his four performers offer a dazzling reinterpretation of the eternal dilemma between honor and passion, the heart and reason, respect for one’s parents and adolescent impulses.

The result? A show for everyone—intergenerational, poetic, epic, accessible, and deeply generous—in which humor vies with subtlety and intelligent acting, where music and lighting shape the emotions, and which transforms tragedy into a celebration paying homage to lost youth and the taste for the absolute.

Grand Théâtre

Prices: 3–11 at 30?

1h40

Ages 13 and up

L’événement Théâtre Histoire d’un Cid Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS