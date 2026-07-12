Théâtre Histoires de placard Ou comment faire un exposé qui déchire sur l’histoire du théâtre Théâtre de la Manufacture Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre de la Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Théâtre Histoires de placard Ou comment faire un exposé qui déchire sur l’histoire du théâtre
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Imaginez qu’une armoire au fond d’une salle de classe se mette à produire des sons et qu’elle vous invite à l’ouvrir. Le ferez-vous ? Mais qui se cache à l’intérieur ? Imaginez qu’elle devienne tour à tour amphithéâtre grec, mansion d’un mystère médiéval, théâtre élisabéthain et roulotte oeuvrant pour la décentralisation. Imaginez qu’elle renferme le théâtre et une partie de son histoire.
Et qu’il s’agisse de trois lycéen·nes enfermé·es, attendant depuis des années de présenter leur exposé ? L’ouvrirez-vous, au risque de voir débarquer ces trois hurluberlus ?
Réservation obligatoire.Tout public
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Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr
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English :
Imagine that a cabinet at the back of a classroom starts making noises and invites you to open it. Would you do it? But who is hiding inside? Imagine if it were to transform, one moment to the next, into a Greek amphitheater, a medieval mystery mansion, an Elizabethan theater, and a trailer advocating for decentralization. Imagine that it contains the theater and a part of its history.
And what if it were three high school girls locked inside, waiting for years to present their exhibition? Will you open it, at the risk of letting these three oddballs burst in?
Reservations required.
L’événement Théâtre Histoires de placard Ou comment faire un exposé qui déchire sur l’histoire du théâtre Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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