Théâtre humoristique L’amour est dans le blé salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre humoristique L’amour est dans le blé

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16.99

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-13 19:00:00

fin : 2027-02-13 20:20:00

Date(s) :

2027-02-13

C’est le plus beau jour de ma vie… ou le plus cher !

Tout le monde l’a vécu un projet de mariage qui donne le sourire et une concrétisation très couteuse qui fait grimacer les mariés.

Du coiffeur au traiteur, en passant par le fleuriste et même le photographe, chacun des acteurs est là pour prendre sa part du butin dans ce hold up légiféré.

Venez rire des situations cocasses que tous les époux ont du subir pour préparer le plus beau jour de leur vie.

Artistes Nicole Sias, Omar Tranks

Réservation en ligne.

Tarif réduit pour les étudiants, sans emploi et séniors de plus de 65 ans.Tout public

16.99 .

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the best day of my life… or the most expensive!

Everyone’s been there: wedding plans that bring a smile to your face, but a very costly reality that makes the bride and groom wince.

From the hairstylist to the caterer, not to mention the florist and even the photographer, every player is there to take their share of the spoils in this lighthearted heist.

Come laugh at the comical situations that all couples have had to endure while preparing for the “most beautiful” day of their lives.

Cast: Nicole Sias, Omar Tranks

Online reservations.

Reduced rates for students, the unemployed, and seniors over 65.

L’événement Théâtre humoristique L’amour est dans le blé Nancy a été mis à jour le 2026-07-01 par DESTINATION NANCY