Théâtre humoristique L’amour est dans le blé salle Raugraff Nancy
samedi 13 février 2027 · salle Raugraff · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Théâtre humoristique L’amour est dans le blé
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
16.99
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-02-13 19:00:00
fin : 2027-02-13 20:20:00
Date(s) :
2027-02-13
C’est le plus beau jour de ma vie… ou le plus cher !
Tout le monde l’a vécu un projet de mariage qui donne le sourire et une concrétisation très couteuse qui fait grimacer les mariés.
Du coiffeur au traiteur, en passant par le fleuriste et même le photographe, chacun des acteurs est là pour prendre sa part du butin dans ce hold up légiféré.
Venez rire des situations cocasses que tous les époux ont du subir pour préparer le plus beau jour de leur vie.
Artistes Nicole Sias, Omar Tranks
Réservation en ligne.
Tarif réduit pour les étudiants, sans emploi et séniors de plus de 65 ans.Tout public
16.99 .
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s the best day of my life… or the most expensive!
Everyone’s been there: wedding plans that bring a smile to your face, but a very costly reality that makes the bride and groom wince.
From the hairstylist to the caterer, not to mention the florist and even the photographer, every player is there to take their share of the spoils in this lighthearted heist.
Come laugh at the comical situations that all couples have had to endure while preparing for the “most beautiful” day of their lives.
Cast: Nicole Sias, Omar Tranks
Online reservations.
Reduced rates for students, the unemployed, and seniors over 65.
L’événement Théâtre humoristique L’amour est dans le blé Nancy a été mis à jour le 2026-07-01 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026