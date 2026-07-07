Théâtre humoristique Mars et Vénus, tempête au sein du couple salle Raugraff Nancy
samedi 20 février 2027 · salle Raugraff · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Théâtre humoristique Mars et Vénus, tempête au sein du couple
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
21.99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-02-20 21:00:00
fin : 2027-02-20 22:30:00
Date(s) :
2027-02-20
Le spectacle vedette débarque près de chez vous !
La comédie qui vous fait rire de votre couple…
Qui a décidé que l’homme et la femme devaient vivre ensemble ? Nous sommes différents ! Elle aime la tendresse et le romantisme, il aime essayer les positions du kamasutra et l’OM. Elle est fonctionnaire et lui publicitaire. Elle veut partir en vacances sur une belle plage de sable blanc et eau turquoise, il veut aller voir le grand prix de formule 1 ou la finale de la coupe du monde… Bref ça chauffe à la maison, cette pièce met en lumière nos petits soucis du quotidien.
Le savez vous ?
Succès au festival d’Avignon
Plus de 300 représentations en France, Suisse, Belgique, Québec
Spectacle à partir de 14 ans.
Artistes Colette Cazin, Seb Martinez
Auteur Seb Martinez
Mise en scène Fred Tanto
Réservation en ligne.
Tarif réduit pour les étudiants, sans emploi et séniors de plus de 65 ans.Adultes
21.99 .
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54
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English :
The hit show is coming to a theater near you!
The comedy that makes you laugh at your own relationship…
Who decided that men and women were meant to live together? We’re different! She loves tenderness and romance; he loves trying out Kama Sutra positions and chanting “OM.” She’s a civil servant; he’s an advertising executive. She wants to go on vacation to a beautiful beach with white sand and turquoise water; he wants to go see the Formula 1 Grand Prix or the World Cup final… In short, things are heating up at home—this play highlights our little everyday worries.
Did you know?
A hit at the Avignon Festival
Over 300 performances in France, Switzerland, Belgium, and Quebec
Show for ages 14 and up.
Cast: Colette Cazin, Seb Martinez
Written by: Seb Martinez
Directed by: Fred Tanto
Book online.
Reduced rates for students, the unemployed, and seniors over 65.
L’événement Théâtre humoristique Mars et Vénus, tempête au sein du couple Nancy a été mis à jour le 2026-07-01 par DESTINATION NANCY
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