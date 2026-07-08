Théâtre humoristique Papi se remarie salle Raugraff Nancy
samedi 13 février 2027 · salle Raugraff · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Théâtre humoristique Papi se remarie
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
16.99
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-02-13 17:00:00
fin : 2027-02-13 18:20:00
Date(s) :
2027-02-13
Scandale dans la famille Papi veut se remarier !
Du haut des ses 80 ans, Papi cherche une nouvelle épouse.
Dans cette comédie hilarante, vous découvrirez comment un octogénaire se débrouille pour trouver une nouvelle femme. Bien que perdu avec les nouvelles techniques de drague, Papi va vous régaler avec cette comédie complètement déjantée.
Artiste Youssef le Daron
Réservation en ligne.
Tarif réduit pour les étudiants, sans emploi et séniors de plus de 65 ans.Tout public
16.99 .
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54
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English :
Family Scandal: Grandpa Wants to Remarry!
At the ripe old age of 80, Grandpa is looking for a new wife.
In this hilarious comedy, you’ll discover how an octogenarian manages to find a new wife. Although he’s at a loss when it comes to modern dating techniques, Grandpa will have you in stitches with this completely zany comedy.
Performer: Youssef le Daron
Online reservations.
Reduced rates for students, the unemployed, and seniors over 65.
L’événement Théâtre humoristique Papi se remarie Nancy a été mis à jour le 2026-07-01 par DESTINATION NANCY
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