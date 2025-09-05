Théâtre / Humour Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Amiens

Théâtre / Humour Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie

3 Rue Georges Guynemer Amiens

Début : 2026-06-05 19:30:00

2026-06-05

Vendredi 5 juin à 19h30

— Durée 1h15

— A partir de 12 ans

— A la salle des fêtes de Cardonette

Qui de l’œuf ou la poule ?

Dans cette fausse conférence aussi drôle qu’originale, le Professeur Rouger, directeur un peu loufoque de l’École d’Agriculture ambulante, se penche sur une question pas si bête comment vivent les poules et leurs œufs ? À travers des infos parfois vraies, parfois complètement farfelues, il aborde avec humour les conditions d’élevage, les droits des animaux… et même un peu les humains.

Avec son sens de l’absurde et son talent pour jouer avec les mots, il fait rire tout en faisant réfléchir. Un spectacle décalé, drôle et intelligent qui pose de vraies questions sans jamais se prendre au sérieux.

Distribution

-Écriture, jeu et mis en scène Jérôme Rouger

-Regard extérieur Patrice Jouffroy 8 .

Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

