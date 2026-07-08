Théâtre immersif Rabbit hole Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre immersif Rabbit hole

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-26 2026-11-27

RABBIT HOLE plonge le spectateur dans un théâtre sensoriel où les nouvelles technologies deviennent miroir et labyrinthe de nos relations. Une expérience immersive et vertigineuse qui interroge notre capacité à rester attentif et connecté à l’essentiel.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

RABBIT HOLE immerses the audience in a sensory theater where new technologies become both a mirror and a labyrinth of our relationships. A dizzying, immersive experience that challenges our ability to stay focused and connected to what truly matters.

L’événement Théâtre immersif Rabbit hole Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme