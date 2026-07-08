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Théâtre immersif Rabbit hole Lux Scène Nationale Valence

jeudi 26 novembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Lux Scène Nationale
Adresse
36, Boulevard Général De Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 23

Valence

Théâtre immersif Rabbit hole

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-26 2026-11-27

RABBIT HOLE plonge le spectateur dans un théâtre sensoriel où les nouvelles technologies deviennent miroir et labyrinthe de nos relations. Une expérience immersive et vertigineuse qui interroge notre capacité à rester attentif et connecté à l’essentiel.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

RABBIT HOLE immerses the audience in a sensory theater where new technologies become both a mirror and a labyrinth of our relationships. A dizzying, immersive experience that challenges our ability to stay focused and connected to what truly matters.

L’événement Théâtre immersif Rabbit hole Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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