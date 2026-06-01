?THÉÂTRE IMPROVISÉ JUNIOR? La troupe enfants des Zunisvers joue son spectacle de fin d’année… à partir de vos idées ! Entre Thé & Toi La Charité-sur-Loire
?THÉÂTRE IMPROVISÉ JUNIOR? La troupe enfants des Zunisvers joue son spectacle de fin d’année… à partir de vos idées ! Entre Thé & Toi La Charité-sur-Loire samedi 27 juin 2026.
La Charité-sur-Loire
?THÉÂTRE IMPROVISÉ JUNIOR?
La troupe enfants des Zunisvers joue son spectacle de fin d’année… à partir de vos idées !
Entre Thé & Toi 23 rue François Mitterrand La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
La troupe enfants des Zunisvers joue son spectacle de fin d’année… à partir de vos idées ! .
Entre Thé & Toi 23 rue François Mitterrand La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73 les.zunisvers@gmail.com
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La troupe enfants des Zunisvers joue son spectacle de fin d’année… à partir de vos idées !
L’événement ?THÉÂTRE IMPROVISÉ JUNIOR?
La troupe enfants des Zunisvers joue son spectacle de fin d’année… à partir de vos idées ! La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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