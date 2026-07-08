Théâtre J’ai rien demandé moi ! Chloé Birds Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre J’ai rien demandé moi ! Chloé Birds

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-10-15 14:30:00

fin : 2026-10-17 15:30:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-17

Lison est une petite fille qui grandit en se posant beaucoup de questions quel est le sens de sa présence sur terre ? Pourquoi est-ce que les parents font des enfants ? Comment se construire quand nos modèles sont contradictoires ? Son chat Attila ne serait-il pas imaginaire ? Ces interrogations se mélangent aux émotions que Lison découvre et apprend à gérer, surtout depuis l’arrivée d’une petite soeur.

À la croisée du théâtre, de la musique et des arts numériques, ce spectacle questionne l’importance de l’environnement d’un enfant sur son épanouissement et célèbre le don unique avec lequel chacun·e vient au monde.

Billetterie en ligne.Enfants

8 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

Lison is a little girl who grows up asking herself many questions: What is the meaning of her existence on earth? Why do parents have children? How do we find our way when our role models are contradictory? Could her cat Attila be imaginary? These questions intertwine with the emotions Lison is discovering and learning to manage, especially since the arrival of a little sister.

At the crossroads of theater, music, and digital arts, this show explores the importance of a child’s environment on their development and celebrates the unique gift with which each%B7e is born.

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L’événement Théâtre J’ai rien demandé moi ! Chloé Birds Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY