Théâtre J’ai rien demandé moi ! Chloé Birds Théâtre de la Manufacture Nancy
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre de la Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Théâtre J’ai rien demandé moi ! Chloé Birds
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-10-15 14:30:00
fin : 2026-10-17 15:30:00
Date(s) :
2026-10-15 2026-10-17
Lison est une petite fille qui grandit en se posant beaucoup de questions quel est le sens de sa présence sur terre ? Pourquoi est-ce que les parents font des enfants ? Comment se construire quand nos modèles sont contradictoires ? Son chat Attila ne serait-il pas imaginaire ? Ces interrogations se mélangent aux émotions que Lison découvre et apprend à gérer, surtout depuis l’arrivée d’une petite soeur.
À la croisée du théâtre, de la musique et des arts numériques, ce spectacle questionne l’importance de l’environnement d’un enfant sur son épanouissement et célèbre le don unique avec lequel chacun·e vient au monde.
Billetterie en ligne.Enfants
8 .
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lison is a little girl who grows up asking herself many questions: What is the meaning of her existence on earth? Why do parents have children? How do we find our way when our role models are contradictory? Could her cat Attila be imaginary? These questions intertwine with the emotions Lison is discovering and learning to manage, especially since the arrival of a little sister.
At the crossroads of theater, music, and digital arts, this show explores the importance of a child’s environment on their development and celebrates the unique gift with which each%B7e is born.
Online ticket sales.
L’événement Théâtre J’ai rien demandé moi ! Chloé Birds Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Nos amies les bêtes Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Atelier Sous le Même Toit MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY Nancy 15 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Typo-folies Musée de l’École de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 15 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Au fil des lignes Musée des Beaux-Arts Nancy 16 juillet 2026