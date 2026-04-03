Théâtre Julie Depardieu Centre Culturel Aragon Oyonnax
mardi 24 novembre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Théâtre Julie Depardieu
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:30:00
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
La Misérable Secret d’alcôve, c’est la mise en lumière de Juliette Drouet, l’ombre,
.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
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English :
*La Mis%E9rable: Secret d’alc%F4ve* shines a light on Juliette Drouet, the woman in the shadows,
L’événement Théâtre Julie Depardieu Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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