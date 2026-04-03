Théâtre Julie Depardieu Centre Culturel Aragon Oyonnax

Informations pratiques

Oyonnax

Théâtre Julie Depardieu

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:30:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

La Misérable Secret d’alcôve, c’est la mise en lumière de Juliette Drouet, l’ombre,

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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr

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English :

*La Mis%E9rable: Secret d’alc%F4ve* shines a light on Juliette Drouet, the woman in the shadows,

L’événement Théâtre Julie Depardieu Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey