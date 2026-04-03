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AGENDA · Oyonnax

Théâtre Julie Depardieu Centre Culturel Aragon Oyonnax

mardi 24 novembre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre Culturel Aragon
Adresse
88 cours de Verdun
Ville
01100 Oyonnax
Département
Ain
Tarif
30 30 30

Oyonnax

Théâtre Julie Depardieu

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:30:00
fin : 2026-11-24

Date(s) :
2026-11-24

La Misérable Secret d’alcôve, c’est la mise en lumière de Juliette Drouet, l’ombre,
  .

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80  accueil.centreculturel@oyonnax.fr

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English :

*La Mis%E9rable: Secret d’alc%F4ve* shines a light on Juliette Drouet, the woman in the shadows,

L’événement Théâtre Julie Depardieu Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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