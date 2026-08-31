Théâtre Kaldûn Requiem ou le Pays invisible Évreux
mardi 13 octobre 2026 · Évreux
Informations pratiques
Évreux
Théâtre Kaldûn Requiem ou le Pays invisible
Théâtre Legendre Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
En 1870, après la défaite de la Commune de Paris, les insurgés vaincus ont été envoyés au bagne en Nouvelle-Calédonie… Un an plus tard, les Kabyles révoltés en Algérie seront à leur tour déportés sur cette même terre du Pacifique qu’ils appelleront Kaldûn . En 1878, ce sont les Kanaks qui se révoltent à leur tour. Un même moment de l’Histoire, à la fin du XIXe siècle, une même révolte pour trois géographies, trois peuples, mais une même oppression.
De cette histoire tue, méconnue, parfois niée, Abdelwaheb Sefsaf a imaginé un récit-concert dans lequel les mots et les notes racontent les histoires oubliées, disent la révolte, dénoncent l’ignominie coloniale et donnent à entendre les échos d’aujourd’hui. El Mokrani le leader kabyle, Ataï le chef kanak ou Louise Michel, figure héroïque des Parisiens insurgés, déportée plus tard, elle aussi, en Nouvelle-Calédonie, sont réunis dans une même destinée des luttes, des répressions, des traversées et des exils.
Kaldûn Requiem ou le Pays invisible célèbre la mémoire des vaincus et offre, par défaut, la sépulture que certains n’ont pas eue. Les chansons de la Commune trouvent un écho dans les rythmes berbères et dans les traditions kanakes. Français, arabe, kabyle… les langues se mêlent, les rythmes les conjuguent. Qu’ils soient membres de l’ensemble de musique ancienne Canticum Novum, comédiens, conteur ou slameur, ils mêlent leurs talents pour ce requiem qui se veut aussi un chant de réconciliation.
spectacle proposé par le Tangram scène nationale .
Théâtre Legendre Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com
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English : Théâtre Kaldûn Requiem ou le Pays invisible
L’événement Théâtre Kaldûn Requiem ou le Pays invisible Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs
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