Théâtre La ferme des animals Sedan

Théâtre La ferme des animals

MJC Calonne Sedan Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Enfin libres ! Les animaux se sont affranchis du joug du fermier malveillant. Bientôt, ils se prennent à rêver qu’une République fera d’eux des êtres égaux et libres. Mais c’est sans compter l’ivresse du pouvoir qui pourrait s’emparer de certains cochons… Dans cette célèbre fable politique écrite en 1944, George Orwell se sert des animaux pour dénoncer la dictature. S’il critique les tyrans, c’est aussi la passivité des bêtes, naïves et ignorantes, qui se laissent confisquer leur révolution, qu’il épingle. Avec cette satire, qui n’a malheureusement pas pris une ride, il nous met en garde notre démocratie est fragile, il faut rester vigilant.e. Sur scène, toutes les transformations sont à l’œuvre pour personnifier les mutations d’une société où le pouvoir vient sournoisement broyer les utopies.Martine Waniowski propose un spectacle aux partis-pris visuels affirmés avec un mélange de théâtre d’objets, de masques et de musique jouée en live.Billetterie

MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est

English :

Free at last! The animals have freed themselves from the yoke of the malevolent farmer. Soon, they begin to dream that a Republic will make them free and equal. But that’s without taking into account the intoxication of power that could seize certain pigs? In this famous political fable written in 1944, George Orwell uses animals to denounce dictatorship. While he criticizes tyrants, it is also the passivity of animals, naïve and ignorant, who allow their revolution to be taken away, that he criticizes. With this satire, which unfortunately has not aged a day, he warns us that our democracy is fragile, and that we must remain vigilant.e. On stage, all the transformations are at work to personify the mutations of a society where power slyly crushes utopias.Martine Waniowski offers a show with a strong visual bias, with a mix of object theater, masks and live music.Box office

German :

Endlich sind sie frei! Die Tiere haben sich vom Joch des bösartigen Bauern befreit. Bald träumen sie davon, dass eine Republik sie zu gleichberechtigten und freien Wesen machen wird. Doch einige Schweine könnten von einem Machtrausch befallen werden In dieser berühmten politischen Fabel aus dem Jahr 1944 benutzt George Orwell Tiere, um die Diktatur anzuprangern. Er kritisiert nicht nur die Tyrannen, sondern auch die Passivität der naiven und unwissenden Tiere, die sich ihre Revolution wegnehmen lassen. Mit dieser Satire, die leider nicht gealtert ist, warnt er uns: Unsere Demokratie ist zerbrechlich, wir müssen wachsam bleiben. Auf der Bühne sind alle Verwandlungen in Aktion, um die Veränderungen einer Gesellschaft zu personifizieren, in der die Macht hinterhältig die Utopien zermalmt.Martine Waniowski bietet ein Stück mit starken visuellen Vorlieben, einer Mischung aus Objekttheater, Masken und live gespielter Musik.Kartenverkauf

Italiano :

Finalmente liberi! Gli animali si sono liberati dal giogo del malvagio contadino. Presto iniziano a sognare che una Repubblica li renderà liberi e uguali. Ma questo senza tener conto della brama di potere che potrebbe impossessarsi di alcuni maiali? In questa famosa favola politica scritta nel 1944, George Orwell usa gli animali per denunciare la dittatura. Se da un lato critica i tiranni, dall’altro critica la passività degli animali, ingenui e ignoranti, che permettono che la loro rivoluzione venga loro sottratta. Con questa satira, che purtroppo non è invecchiata di un giorno, ci avverte che la nostra democrazia è fragile e che dobbiamo rimanere vigili. Sul palco, tutte le trasformazioni sono all’opera per personificare i cambiamenti in una società in cui il potere schiaccia subdolamente le utopie.Martine Waniowski offre uno spettacolo con una forte inclinazione visiva, con un mix di teatro d’oggetti, maschere e musica dal vivo.Box office

Espanol :

¡Por fin libres! Los animales se han liberado del yugo del malévolo granjero. Pronto empiezan a soñar que una República los hará libres e iguales. Pero eso sin tener en cuenta la intoxicación de poder que podría apoderarse de ciertos cerdos.. En esta famosa fábula política escrita en 1944, George Orwell se sirve de los animales para denunciar la dictadura. Al tiempo que critica a los tiranos, critica también la pasividad de los animales, ingenuos e ignorantes, que permiten que les arrebaten su revolución. Con esta sátira, que desgraciadamente no ha envejecido ni un día, nos advierte de que nuestra democracia es frágil y que debemos permanecer vigilantes. En escena, todas las transformaciones están en marcha para personificar los cambios de una sociedad en la que el poder aplasta astutamente las utopías.Martine Waniowski ofrece un espectáculo de fuerte sesgo visual, con una mezcla de teatro de objetos, máscaras y música en directo.Taquilla

