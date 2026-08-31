Théâtre La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal Évreux

Informations pratiques

Évreux

Théâtre La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal

Théâtre Legendre Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Ou comment prendre aux mots une émission radiophonique et la rejouer sur la scène ! Le 4 décembre 2021, Alain Finkielkraut reçoit sur France Culture la philosophe Camille Froidevaux-Metterie et l’essayiste Jean-Michel Delacomptée. Une émission pas tout à fait comme les autres pour Anne-Sophie Pauchet qui s’est emparée de ce document et a décidé de le faire entendre, sans le modifier et en valorisant son aspect éminemment théâtral .

En compagnie de Julien Flament et Juliette Lamour, ils vont donc jouer cette pièce radiophonique dont le sujet était Les Hommes et les Femmes d’aujourd’hui De l’évolution des rapports entre les sexes et de leur révolution. Ambitieuse thématique.

Face au discours patriarcal, le combat féministe a-t-il porté ses fruits ? La joute est vive, le combat est rude mais, dans cette re-présentation, le corps est là, visible. Le titre, une référence à Michel Houellebecq cité dans l’émission, suggère la part d’humour apportée à l’appropriation qui se revendique une proposition féministe, joyeuse et cathartique . Gestes, mimiques, postures donnent place à ce que l’on n’avait pas vu… à la radio. La pertinence et l’actualité des propos en sont comme renforcées. La variation musicale de Juliette Richards suggérant la distanciation, on assiste à une sorte de replay en live avec un effet loupe. Ce n’est plus au théâtre ce soir mais au théâtre la radio . Il est vrai que l’émission originale s’intitule Répliques.

spectacle proposé par le Tangram scène nationale .

Théâtre Legendre Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com

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English : Théâtre La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal

L’événement Théâtre La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs