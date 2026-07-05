Théâtre Là place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Là

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2027-05-20 20:00:00

fin : 2027-05-20 21:15:00

Date(s) :

2027-05-20 2027-05-21

Musiciennes et musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Auteurs et artistes interprètes Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias, le corbeau Gus

Collaboration à la mise en scène Maria Muñoz Pep Ramis / Mal Pelo

Avec Là, l’Opéra et le Théâtre de la Manufacture accueillent une autre voix de scène… celle du théâtre parlé, du corps en action et des images en mouvement. La compagnie Baro d’evel y invente un univers libre et sensible, à la croisée du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique. Aux côtés de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, le corbeau Gus y fait entrer une part d’étrangeté très concrète, presque irréelle. Ici, nul récit linéaire, mais une succession de présences, de déplacements et de métamorphoses qui renouvellent sans cesse le regard. Dans sa version avec orchestre, le spectacle prend une résonance particulière et affirme, sur la scène lyrique, une autre manière d’habiter l’espace, le temps et l’écoute.Tout public

5 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Musicians of the Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Authors and performers: Camille Decourtye, Bla%EF Mateu Trias, Gus the Raven

Collaboration on the staging: María Muñoz and Pep Ramis / Mal Pelo

With *L’É*, the Opera and the Théâtre de la Manufacture welcome another voice to the stage— that of spoken theater, the body in motion, and moving images. The Baro d’evel company creates a free and sensitive world here, at the crossroads of theater, dance, circus, and music. Alongside Camille Decourtye and Bla%EF Mateu Trias, the raven Gus brings a very concrete, almost surreal element of strangeness to the stage. Here, there is no linear narrative, but rather a succession of presences, movements, and metamorphoses that constantly renew the viewer’s perspective. In its orchestral version, the production takes on a special resonance and asserts, on the opera stage, a different way of inhabiting space, time, and listening.

L’événement Théâtre Là Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY