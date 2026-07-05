Théâtre La Voyageuse Atelier Théâtre Enfant Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre La Voyageuse Atelier Théâtre Enfant

126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

210

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 14:00:00

fin : 2027-06-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

De 8 à 12 ans.

Des ateliers théâtre, dans un théâtre. Sur la scène de La Voyageuse, on joue avec des textes de théâtre d’hier et d’aujourd’hui on explore leurs sens, on éprouve ce que disent l’espace, les corps, la diction. On réfléchit ensemble à l’interprétation et à la mise en scène. On essaie, on teste, on trouve des chemins. On fait groupe on compte sur l’engagement et la présence régulière de chacun.e.

Les ateliers de La Voyageuse ont lieu de septembre à juin hors vacances scolaires.

Chaque atelier propose une restitution publique au mois de juin.

Les ateliers de La Voyageuse sont animés par Mélodie Lambert.

Pour participer à l’atelier adhésion de 10 euros + inscription. Le paiement valide l’inscription.Enfants

210 .

126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com

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English :

Ages 8–12.

Theater workshops, in a theater. On the stage of La Voyageuse, we explore plays from the past and present: we explore their meanings, we experience what the space, the bodies, and the delivery convey. Together, we reflect on interpretation and staging. We try things out, we experiment, and we find our way. We work as a group: we count on everyone’s commitment and regular attendance.

La Voyageuse workshops take place from September through June, excluding school breaks.

Each workshop culminates in a public performance in June.

La Voyageuse workshops are led by Mélodie Lambert.

To participate in the workshop: a 10-euro membership fee + registration. Payment confirms your registration.

L’événement Théâtre La Voyageuse Atelier Théâtre Enfant Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY