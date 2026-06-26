Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Le Touquet-Paris-Plage
samedi 16 janvier 2027 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme
Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Samedi 16 janvier 2027 à 20h30
au Casino Barrière, place de l’Hermitage
Pièce de théâtre Le Bourgeois Gentilhomme de Molière avec Jean-Paul Rouve
Monsieur Jourdain rêve en grand il veut devenir un gentilhomme . Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent… Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants.
Tarif dès 44€ .
Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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