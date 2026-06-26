Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme

Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Samedi 16 janvier 2027 à 20h30

au Casino Barrière, place de l’Hermitage

Pièce de théâtre Le Bourgeois Gentilhomme de Molière avec Jean-Paul Rouve

Monsieur Jourdain rêve en grand il veut devenir un gentilhomme . Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent… Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants.

Tarif dès 44€ .

Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage